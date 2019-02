La main de "Satan" derrière la pédocriminalité : le Pape déçoit les victimes

Après quatre jours d'un débat historique sur les affaires de pédophilie au sein de l'Église catholique, le pape François s'est exprimé. Il s'agissait d'apporter une réponse face au silence de la hiérarchie épiscopale face à ce scandale massif. Un discours très attendu, où il a qualifié les prêtres coupables d'agressions sexuelles et de viols pédophiles d'être "un instrument de Satan". Une considération du souverain pontife qui a déçu les associations des victimes.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.