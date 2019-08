La malédiction continue : une petite-fille de Robert F. Kennedy décède à 22 ans

La mort de la jeune femme allonge la liste des membres de la famille Kennedy disparus dans des circonstances funestes. Le grand-père de Saoirse, le sénateur Robert F. Kennedy, père de dix enfants, a été assassiné à Los Angeles en 1968, à l'âge de 43 ans. Alors qu'il se présentait alors à l'élection présidentielle, il a été tué le soir de sa victoire à la primaire de Californie. Cinq ans auparavant c'était son frère, le président John F. Kennedy, qui était assassiné à Dallas. Des histoires bien connues tant elles ont marqué les Etats-Unis à la fin du XXe siècle. Un fait moins répandu : leur frère aîné, Joseph P. Kennedy Jr, a été tué lors de la Seconde Guerre mondiale.





Mais les drames ne s'arrêtent pas là. Leur sœur Kathleen Cavendish, et le fils de l'ancien président, John F. Kennedy Jr., sont tous deux morts dans un accident d'avion. La première en 1948, le second en 1999, avec sa femme et sa belle-sœur qui étaient également à bord. Enfin l'oncle de Saoirse, Joseph P. Kennedy Jr, est mort en 1984 des suites d'une surconsommation d’alcool et de drogue. Saoirse lui avait rendu hommage, comme le rapporte Paris Match : "Cela m'attriste de savoir que nous ne nous rencontrerons jamais dans ce monde, mais je sais que je te verrai au paradis avec mon grand-père, l'oncle Michael et d'autres membres de la famille", avait tristement écrit la jeune femme.





Malgré les tragédies, la famille Kennedy continue à s'investir dans la politique et l'espace public. Joe Kennedy III, un petit-fils de Robert F. Kennedy, a fait son entrée à la Chambre des représentants en 2013.