La Nasa pourrait organiser le retour de Thomas Pesquet et de trois autres astronautes ce week-end

Après six mois passés en orbite, les quatre astronautes de la mission Crew-2 doivent revenir sur Terre en novembre. Alors que le calendrier reste incertain pour l'instant, en raison des conditions météo, Thomas Pesquet et trois autres astronautes pourraient quitter la Station spatiale internationale dès ce dimanche 7 novembre.

Ils doivent notamment attendre que quatre autres astronautes, les trois Américains et l'Allemand de Crew-3 arrivent à bord de l'ISS. Mais le décollage de leur fusée, plusieurs fois repoussé et qui avait été reprogrammé ce week-end, a encore été annulé "à cause de conditions météo défavorables", selon un communiqué de la Nasa.

Désormais, l'agence spatiale envisage le retour de Crew-2 "avant le lancement" de Crew-3. "La première opportunité possible" pour le désamarrage de la capsule qui ramènera Crew-2 vers la Terre, dont le Français, pourrait avoir lieu dimanche 7 novembre à 13h05 heure de Floride et 19h05 heure française. Sans donner l'horaire précis, la Nasa a précisé qu'une opportunité de repli est possible lundi 8 novembre.