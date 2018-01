La Norvège va interdire la production de fourrure naturelle

La Norvège a dit non à la fourrure animale. Le gouvernement du royaume scandinave a décidé d'interdire la production de fourrure d'ici à 2025. Une mesure qui doit encore passer par un vote au Parlement, mais qui devrait être adoptée, car sept des neufs partis norvégiens y sont favorables.





Cette interdiction, rapporte Le Monde, s'accompagnerait d'un démantèlement progressif des 200 à 250 élevages de fourrure du pays, qui comptent 610.000 visons et 150.000 renards, selon les chiffres du ministère de l'Agriculture norvégien.





Une décision rendue possible par l'arrivée, au sein du gouvernement minoritaire de droite, du Parti libéral, doté d'un programme écologiste et en faveur de la cause animale. Ce parti de centre-droit souhaite également sanctuariser des espaces naturels contre l'exploitation des hydrocarbures, ajoute Le Monde.