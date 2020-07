La nouvelle oeuvre de Banksy, incitant au port du masque dans le métro londonien, a été effacée

Dans la vidéo postée sur son compte officiel, un homme vêtu d'une combinaison blanche, qui pourrait être l'artiste lui-même, peint des rats sur plusieurs vitres, portes, murs de la rame d'un métro de Londres. Son animal fétiche, qu'il met régulièrement en scène dans ses œuvres murales, est ici en prise avec le Covid-19 : éternuements et masques de rigueur. Sur Instagram, l'artiste a légendé son oeuvre "If you don’t mask - you don’t get" soit "si tu ne portes pas un masque, tu n'as rien compris".