La NSA a espionné Angela Merkel via les services de renseignement du Danemark

C'est une révélation de plus, accablante, une affaire Snowden-bis qui permet d'y voir un peu plus clair sur le réseau tissé par la National Security Agency (NSA) américaine pour espionner à tout va, y compris chez ses plus proches alliés européens. Des parlementaires et des membres de l'administration français, allemands, norvégiens et suédois ont été espionnés entre 2012 et 2014 via les systèmes de surveillance danois, selon une enquête diffusée par la télévision publique danois, DR, dimanche 30 mai.

La chaîne danoise, ainsi que plusieurs journalistes européens dont ceux du Monde, a eu accès à un rapport interne des services de renseignement qui date de 2015. Intitulé "Operation Dunhammer", il démontre l'accès de l'agence américaine aux installations d'écoute danoises - des câbles sous-marins notamment - en vertu des accords de coopération qui lient Danemark et Etats-Unis sur les questions de défense. Grâce à ce "branchement", la NSA a pu accéder aux SMS, aux appels téléphoniques et au trafic Internet (recherches et services de messagerie) de nombreux responsables politiques et administratifs européens. La chancelière allemande Angela Merkel, son ministre des Affaires étrangères de l'époque, Frank-Walter Steinmeier, et le chef de l'opposition d'alors, Peer Steinbruck, figurent parmi les victimes de cet espionnage entre pays alliés.