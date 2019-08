La page "Territoires palestiniens" du site du département d’État américain a disparu…

Encore présente sur le site en début d’année, dans la section Proche-Orient, la page "Territoires palestiniens" a en effet disparu depuis quelques jours. Il n’y a donc plus moyen d’obtenir des informations sur la Cisjordanie et la bande de Gaza, ainsi que sur la politique américaine dans ces endroits de la planète. Une situation condamnée par le gouvernement de l’Autorité palestinienne qui y voit là "les biais pro-israéliens" de l'administration Trump. De son côté, via un responsable, le département d’État affirme qu’il n’y a pas de "changement de politique" des États-Unis vis-à-vis de la Palestine, simplement une mise à jour du site state.gov.