La pendule à coucou, un patrimoine suisse qui ne finit pas de résonner

Depuis des siècles, les pendules à coucou ont été fabriquées en Suisse avec la plus grande délicatesse. Une technique qui se transmet de génération en génération. Le tilleul est coupé puis verni pour former les murs et le toit du chalet miniature. On y ajoute deux soufflets, une boîte à musique, une horloge et le tour est joué. L'assemblage et l'habillage du chalet se font à la main et chaque exemplaire est unique. Un travail de près de 30 heures qui sera exporté partout dans le monde.



