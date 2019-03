La pétition contre le Brexit dépasse les 5 millions de signatures !

Une certaine Margaret Ann Georgiadou, "remainer" (qui veut rester dans l'UE) revendiquée a mis en ligne une pétition dénonçant l'article 50 pour que la Grande-Bretagne demeure dans l'Union Européenne. Sa pétition a rencontré un tel succès qu'elle a fait planter le site officiel du Parlement britannique, jeudi.





Ce dimanche, ce sont plus de 5 millions de personnes qui ont apposé leurs signatures électroniques. De quoi donner à certains des envies de menaces de mort (The Guardian raconte qu'elle est désormais effrayée et a dû fermer son compte Facebook) encore un peu plus de travail aux parlementaires qui sont sommés d'étudier chaque pétition de plus de 100.000 signatures. Le Gouvernement sera aussi sommé d'y répondre.