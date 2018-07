La plage de Benagil, un miracle de la nature

Envoutante, calme et préservée, la plage de Benagil est cachée dans les falaises de l'Algarve, au sud du Portugal. Elle est située à 30 mètres au-dessous du sol et ne peut être accédée que par la mer. Ce lieu hors du commun accueille par jour des dizaines de bateaux touristiques. Cependant, les vagues créées par leurs allers-retours attaquent les roches et fragilisent la grotte. Afin de sauvegarder à jamais la beauté de la plage de Benagil, les autorités portugaises tentent de l'inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO.



