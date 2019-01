La Pologne en quête de main-d’oeuvre

La pénurie de main-d’oeuvre n’est pas seulement un problème qui touche notre pays. Certains pays d’Europe ont encore plus de mal à en trouver. C’est notamment le cas de la Pologne, où la jeunesse est partie plus à l’Ouest. Avec plus de 40% de croissance, son économie tourne à plein régime, mais sa population est vieillissante. Le pays est donc obligé d’ouvrir ses frontières à la main-d’oeuvre étrangère. En 2018 seulement, les entreprises polonaises ont créé 600 000 nouveaux postes.





Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/01/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.