La question du jour : l'Afghanistan peut-il retomber aux mains des islamistes ou des talibans ?

Ce lundi, un nouvel attentat a visé l'Académie militaire d'Afghanistan à Kaboul. Au moins onze soldats ont été tués et l'attaque a été revendiquée par le groupe État islamique. Le samedi 27 janvier, une ambulance piégée avait déjà fait cent morts et deux cent trente blessés dans la capitale afghane. Alors, le pays peut-il retomber aux mains des islamistes ou des talibans ? C'est notre question du jour, décryptée par Michel Scott, notre spécialiste politique étrangère.



