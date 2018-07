La question du jour : quels sont les pays les plus visités dans le monde ?

La Grèce a été prise d'assaut par le tourisme notamment à Santorin. Elle fait partie des pays où les arrivées ont explosé, avec une augmentation de 80 % du nombre de visiteurs entre 2010 et 2017. Le Japon a également connu une hausse considérable sur la même période, passant de 8,6 à 28,7 millions de voyageurs. Alors, quelles sont les zones touristiques les plus recherchées à l'étranger ? C'est notre question du jour.



