La raclette, un savoir-faire artisanal suisse

Depuis la traite des vaches pour obtenir le lait jusqu'à la table pour le goûter avec un morceau de viande séchée, la raclette fait la fierté des Valaisans. Plus qu'un savoir-faire, ce patrimoine continue son périple historique dans les fromageries du village. Les meules de fromage sont retournées chaque semaine et sommeillent durant des semaines avant de libérer son goût si particulier.



