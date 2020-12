"Nous continuons d'être inspirés par la gentillesse d'étrangers et trouvons du réconfort dans le fait que, même dans les nuits les plus sombres, il y a de l'espoir", a-t-elle souligné.

À l'image de ses sujets, la souveraine a vécu de fêtes un peu particulières alors que le Royaume-Uni et l'Union européenne concluait un accord commercial scellant le Brexit . Elle est en effet restée au château de Windsor, près de Londres, avec son mari le prince Philip, 99 ans. "Nous ne pouvons pas célébrer la naissance (du Christ) comme d'habitude (...) mais la vie doit continuer", a assuré Elizabeth II, qui a relevé l'exemple de ceux qui se sont portés volontaires pour aider les plus vulnérables, des soignants et des "bons Samaritains qui ont émergé dans la société".

L'aggravation récente de la pandémie au Royaume-Uni, liée par les autorités à une nouvelle souche plus contagieuse, a conduit le gouvernement à annuler in extremis l'autorisation donnée aux familles de se retrouver pour Noël dans de nombreuses régions. La reine elle-même a renoncé à se rendre dans sa résidence de Sandringham, dans le Norfolk (est de l'Angleterre), où elle passe depuis plus de 30 ans Noël avec ses enfants et d'autres membres de la famille royale. Son fils Charles, l'héritier du trône, 72 ans, a passé Noël avec sa femme Camilla en Écosse.