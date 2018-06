La Roumanie outrée par un dessin de Charlie Hebdo sur Simona Halep, l'ambassade de France forcée de réagir

Charlie Hebdo fait parler jusqu'en Roumanie. Une caricature de l'hebdomadaire satirique français - qui a comparé dans un dessin la numéro 1 du tennis mondial Simona Halep à une ferrailleuse après sa victoire en finale à Roland-Garros - suscite un tollé en Roumanie. A tel point même, que Paris a dû se désolidariser par voie de communiqué.





En cause, ce dessin donc, surmonté de l'inscription "Une Roumaine remporte Roland-Garros", qui représente la joueuse brandissant la coupe conquise le 9 juin et s'exclamant "Ferraille! Ferraille!". Une claire allusion au cliché sur les roms qui parcourent la France et collectent la ferraille - alors même que tous les roms ne sont pas roumains... et inversement. Crisitan Tudor Popescu, commentateur sur la chaîne privée Digi24, cette caricature "offense les Roms, les Roumains et Simona Halep".