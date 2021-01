La Russie lève-t-elle les mesures sanitaires en vigueur contre le Covid-19 ?

Dans le monde, rares sont aujourd'hui les pays qui ne subissent pas l'impact du Covid-19. En Europe, la France, la Grande-Bretagne ou la Belgique sont particulièrement touchés, tandis que les États-Unis demeurent le pays qui enregistre le plus de décès liés au virus. Plus à l'est, peu d'informations nous parviennent de Russie, qui n'a pas non plus été épargné par la crise sanitaire.

Ces derniers jours, des messages se succèdent pourtant sur les réseaux sociaux, mettant en avant le fait que les autorités russes lèvent les mesures de restrictions mises en place pour lutter contre le SARS-CoV-2. "Fin de la coronafolie en Russie ! Toutes les restrictions sont levées", peut-on par exemple lire sur Facebook. Des affirmations qui méritent d'être tempérées. Si le Kremlin a bien décidé d'assouplir les mesures, certaines demeurent toujours en vigueur et l'épidémie est loin d'être terminée.