La scientifique britannique recherchée en Grèce retrouvée morte

Cette astrophysicienne âgée de 35 ans et habitante de Nicosie à Chypre, était arrivée sur l'île grecque samedi dernier avec son compagnon, selon des informations de l'AFP. Lundi 5 août, elle a quitté son hôtel, pour faire un jogging mais elle n'est jamais rentrée. Une opération de recherche de grande ampleur avait été lancée pour retrouver la jeune femme.





Natalie Christopher était membre de plusieurs associations sportives et engagée dans de nombreux projets sociaux, notamment "Cyprus Girls Can", une association permettant de rapprocher les jeunes filles chypriotes grecques et chypriotes turques à travers le sport.