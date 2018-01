La semaine de 28h plutôt que de 35h ? Une idée qui fait son chemin en Suède

"Travailler pendant six heures ne nécessite pas beaucoup de pauses", explique à LCI Martin Banck, heureux directeur du garage Toyota en question, dans le journal syndical Dagens Arbete. "Vous pouvez supporter plus. Vous êtes en meilleure forme. Plus efficace. Je vous assure : vous faites de 20 à 30% de plus en six heures qu'en huit." Un avis que partage Magnus Wikström, mécanicien passé à la semaine de 30 heures dès 2002 et qui ne reviendrait sur ce changement pour rien au monde. "Maintenant, je ne regarde plus jamais ma montre", nous affirme-t-il. "Le rythme est plus élevé, il n’y a plus autant de pauses, juste du travail."