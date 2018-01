La tempête Berguitta poursuit son parcours dans l'océan Indien

L'île de la Réunion sera touchée par la tempête Berguitta ce 18 janvier 2018, dans l'après-midi. Les habitants ont pris soin de faire des courses au cas où. L'alerte orange est maintenue, les pluies sont abondantes. Les rivières se sont transformées en torrents d'eaux et les axes routiers sont submergés. La force de l'eau et le vent ont déjà fait de nombreux dégâts sur les lignes électriques. Plusieurs milliers de foyers sont privés de courant, principalement dans le sud de l'île.



