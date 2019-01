La tempête Pabuk met la Thaïlande en alerte : "On ne peut plus partir", raconte une touriste française bloquée

Les autorités locales ont annoncé la mise en place d'abris pour les plusieurs milliers de personnes qui ont décidé de rester, ou en ont été contraints. Avant même la fermeture des aéroports, de nombreux touristes n'ont pas pu trouver un vol. Bangkok Airways, qui détient un quasi-monopole sur la liaison aérienne avec l'île, a annulé tous ses vols à destination de Samui.





Rien qu'à Koh Phangan, destination très prisée, "10.000 touristes sont toujours sur place", a déclaré à l'AFP Krikkrai Songthanee, chef du district de l'île. "J'ai parlé à certains d'entre eux la nuit dernière. Ils n'ont pas peur, ils comprennent la situation", a-t-il ajouté.





Sur Koh Tao, l'un des meilleurs sites de plongée d'Asie du Sud-Est, résidents et vacanciers se préparent aussi à affronter la tempête. "Le temps se dégrade et le vent se lève. J'ai fini d'acheter des provisions (...) Mais il n'y a pas de gaz partout et le supermarché est déjà à court de certains produits", a relaté un moniteur de plongée espagnol qui a requis l'anonymat. Jointe par téléphone par TF1, Madalina Garcia, touriste française à Koh Samui, raconte : "On était très inquiet quand on l'a su, surtout qu'on voulait repartir. Mais les avions étaient pleins, puisque plein de gens sont partis. Des gens qu'on connaissait ici nous ont emmené dans un hôtel, mais on ne peut plus partir de l'île. Les bateaux ont cessé de circuler hier."