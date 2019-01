La Thaïlande paralysée par la tempête tropicale Pabuk

Les îles du golfe de Thaïlande sont frappées par la tempête tropicale Pabuk. Celle-ci emporte avec elle des vents extrêmement violents, des pluies torrentielles et des vagues qui peuvent atteindre par endroit cinq mètres de hauteur. Les autorités ont d'ailleurs prévenu que cette tempête risque d'être dévastatrice.



