La Thaïlande sortie de la tempête Pabuk : plus de peur que de mal

Près de 30 000 personnes ont trouvé refuge dans des centres d'évacuation à la suite des inondations et des pannes de courant causées par le passage de la tempête Pabuk. Des centaines de touristes étaient toujours bloqués sur les îles du Golfe samedi matin. La plupart devraient pouvoir quitter les lieux aujourd'hui, avec la réouverture des trois aéroports régionaux et la reprise du service des ferry.





Pour les locaux, les dégâts matériels sont plus légers que ce qu'ils craignaient. "Je pensais que ma maison aurait été complètement détruite. Le toit est toujours là, je suis soulagé", a raconté à l'AFP Boonchuay Chuaysri du village de Talum Puk Cape dans la province de Nakhon Si Thammrat, nettoyant la boue qui remplit l'habitation. Le village, dont les rues sont en partie inondées, est totalement privé d'électricité.





Sur le continent, en raison de la chute d'arbres et de poteaux qui ont endommagé des lignes électriques, plus de 200.000 foyers ont également été privés d'électricité, dans quatre provinces. Ce samedi matin, "le courant n'est toujours pas rétabli dans quelque 30 000 foyers", d'après le département de la prévention et de l'atténuation des catastrophes.