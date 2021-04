La Turquie a-t-elle vraiment reçu 50 milliards d'euros d'aide de l'UE ces 25 dernières années ?

Invité de France Info mardi 13 avril, le député européen et vice-président du Rassemblement national Jordan Bardella a été interrogé sur le sort du Français Fabien Azoulay, emprisonné depuis quatre ans en Turquie. En lui apportant son soutien, le lieutenant de Marine Le Pen a profité de l'occasion pour dénoncer les aides massives qui auraient été perçues par Ankara depuis un peu plus de deux décennies, versées par l'Union européenne.

"La Turquie a bénéficié de 50 milliards d'euros ces 25 dernières années de la part de l'Union européenne", a-t-il lancé , "donc aujourd'hui on est très clair : pas un euro d'argent public pour la Turquie." Un montant qui interpelle, mais qui se révèle en réalité très supérieur à la réalité. Jordan Bardella inclut en effet dans son calcul des sommes relatives à des prêts, qui doivent être remboursées (avec des intérêts) et n'ont rien à voir avec des aides directes. Avant lui, Marine Le Pen avait déjà été épinglée sur ce même sujet.

Les auditeurs qui écoutaient la radio à ce moment ont sans doute été surpris par les montants évoqués par le député européen. Pour en connaître le détail et les vérifier, LCI a contacté Jordan Bardella en lui demandant les sources sur lesquelles il s'appuyait. Du tac au tac, il répond et fait suivre un article publié sur le site de 20 Minutes. Mis en ligne en novembre dernier, il visait cherchait à vérifier une information partagée à l'époque par Marine Le Pen. Cette dernière assurait en effet que la Turquie avait touché 44 milliards de l'UE depuis 2005.

Après diverses vérifications, 20 Minutes ne donnait pas du tout raison à la présidente du RN. Et pour cause : l'ancienne candidate à la présidentielle incluait dans cette somme globale le montant de prêts accordés par la Banque européenne d’investissement (BEI). Des milliards d'euros qui n'ont rien à voir avec des aides directes, et ne peuvent donc pas être mis sur le même plan qu'un soutien financier plus classique. Jordan Bardella reprend ainsi à son compte un calcul similaire, et nous partage une source expliquant que la présidente du RN relaie des éléments factuellement faux.