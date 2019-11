La Turquie affirme avoir capturé une épouse et une sœur d'Abou Bakr Al-Baghdadi

Une information confirmée par l’Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), une organisation non gouvernementale (ONG) disposant d'un vaste réseau sur le terrain. Le haut responsable a précisé que cette sœur aînée se nomme "Rasmiya Awad, née en 1954" et qu’elle "a été capturée lors d'un raid contre un campement près d'Azaz", dans la province d’Alep (nord de la Syrie), avec son époux, sa belle-fille et cinq enfants. Il a ajouté : "Ce que nous apprendrons d’elle aidera la Turquie, ainsi que le reste de l'Europe, à mieux se protéger des terroristes."

Et pour cause : l’épouse d'Abou Bakr Al-Baghdadi , dont l’arrestation a été annoncée par le président de la Turquie, a, elle, été appréhendée le 2 juin 2018 dans la province turque de Hatay, frontalière de la Syrie. Et depuis, elle "a communiqué beaucoup d'informations au sujet de Baghdadi et sur le fonctionnement interne de Daech. Grâce à elle, nous avons pu confirmer beaucoup de choses que nous savions déjà, et nous avons aussi obtenu de nouvelles informations qui ont conduit à plusieurs arrestations ailleurs", a ainsi affirmé le responsable turc.