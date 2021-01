La Turquie souhaite "normaliser" ses relations avec la France

Un appel du pied diplomatique, qui survient après des mois de tensions entre les deux pays. Les relations entre la Turquie et la France se sont progressivement dégradées depuis l'an dernier, en raison notamment de désaccords sur la Syrie, la Libye, la Méditerranée orientale, la Grèce et Chypre et, plus récemment, le Haut-Karabakh, où la Turquie soutient l’Azerbaïdjan contre l’Arménie. "Si la France est sincère, la Turquie est prête à normaliser sa relation avec la France", a déclaré ce jeudi 7 janvier le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlüt Cavusoglu, lors d'une conférence de presse à Lisbonne au Portugal.