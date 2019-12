La vidéo de Macron, Trudeau et Johnson se moquant de Donald Trump utilisée par Joe Biden comme clip de campagne

Parmi les images captées au dernier sommet de l'OTAN à Londres, on y voit le président français en pleine discussion avec les leaders canadien, britannique et hollandais semblant rire du chef d'Etat américain.

En fond sonore du montage vidéo, entrecoupé de moments montrant un Donald Trump gênant, on entend la voix de l'ancien vice-président de Barack Obama, qui fustige son adversaire. Il le présente comme "dangereusement incompétent et incapable de diriger le monde. Nous ne pouvons lui donner quatre années de plus en tant que commandant en chef", assène-t-il.

La chaîne canadienne CBC a décrypté des bribes de la conversation et a diffusé les images sous-titrées. Le Premier ministre britannique demande à Emmanuel Macron la raison de son retard. Justin Trudeau, qui sortait d'une rencontre avec le président américain, parle d'une "conférence de presse de 40 minutes inattendue", à "faire tomber les mâchoires de son équipe", poursuit le Canadien déclenchant l'hilarité de ses homologues.

En plein cœur d'une procédure de destitution, cette vidéo montre le président américain isolé sur la scène internationale. Ce sommet de l'OTAN ne lui aura donc pas laissé l'occasion de redorer son blason, comme le souligne le New York Times.