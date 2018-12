La ville de Gênes peine à renaître après l'effondrement du pont Morandi

Tout le monde se souvient certainement de ce qui s'est passé à Gênes en Italie l'été dernier. Le pont autoroutier Morandi s'était écroulé mardi 14 août 2018. L'effondrement avait fait 43 morts et des centaines de sans-abris. Quatre mois plus tard, où en est la reconstruction ? A-t-elle seulement commencé ? Les sinistrés ont-ils été relogés ? Et surtout, la ville est-elle parvenue à renaître ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/12/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.