Prise en otage, une ville de Floride accepte de payer 600.000 dollars de rançon à des pirates informatiques

Boîtes mails et lignes téléphoniques paralysées, le virus informatique libéré le 29 juin a affecté quasiment tous les systèmes de fonctionnement de la ville. Jusqu'au centre d'appel d'urgences 911 et les stations de traitement des eaux. Impuissants, les employés municipaux ont dû renouer avec des pratiques oubliées. Pendant trois semaines les salaires ont été payés par chèque et les amendes rédigées à la main.





Dès le 5 juin, la municipalité évoquait sur son site internet un "incident de sécurité informatique" et assuré que des équipes internes et des consultants extérieurs cherchaient à résoudre le problème". La veille, elle avait débloqué un million de dollars pour acheter 400 nouveaux ordinateurs et d'autres équipements.





Mais malgré le rétablissement progressif des courriels, des services financiers et des stations d'eau, certaines données restaient inaccessibles lundi. Le conseil municipal espère que la rançon permettra de les récupérer, sans certitude.