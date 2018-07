Thaïlande : après le sauvetage des enfants de la grotte, un mineur chilien secouru en 2010 laisse éclater sa joie

Souvenez-vous, Super Mario, alias Mario Sepulveda, faisait partie des 33 mineurs chiliens sauvés en 2010. Ému par le sort des douze enfants thaïlandais bloqués dans une grotte inondée, il avait lancé un message de soutien et souhaitait organiser un appel aux dons. En apprenant que les douze jeunes footballeurs thaïlandais avaient été secourus, le plus charismatique des mineurs s'est exprimé : "J'ai envie de crier C-H-I (comme il l'avait fait en sortant de la mine) mais ce ne sont pas des Chiliens et ils ne vont pas comprendre là-bas, mais je suis très, très ému".



"Que leur dire de plus (...) je souhaite à ces enfants beaucoup de succès", a ajouté Super Mario.