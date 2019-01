Lâché par l'Etat français, Ghosn fait appel du refus de sa libération sous caution

Les avocats de Carlos Ghosn ont fait appel du refus de libérer leur client sous caution, a annoncé jeudi 17 janvier le tribunal de Tokyo. Le PDG de Renault est incarcéré au Japon depuis près de deux mois et son procès n'aura pas lieu avant plusieurs mois. Carlos Ghosn, sous le coup de trois inculpations, pour abus de confiance et autres malversations financières, est actuellement en détention provisoire jusqu'au 10 mars au moins. C'est pourquoi ses avocats ont fait appel et demandent sa libération sous caution.