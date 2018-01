Lactalis : après la France, vers un scandale à l'international ?

Lactalis est aujourd'hui la 3e marque laitière mondiale, derrière Nestlé et Danone. Elle ne compte pas moins de 230 sites répartis dans 43 pays pour un chiffre d'affaires qui avoisine les 17 milliards d'euros. L'article d'Eurosurveillance, cosigné par seize scientifiques de l'institut Pasteur et de l'agence sanitaire Santé publique France, précise que le lait contaminé de l'usine Lactalis "a été exporté dans 66 pays, dont 12 de l'Union européenne". Des alertes ont été lancées début décembre auprès de ces pays via les systèmes d'information de l'UE et de l'Organisation mondiale de la santé. À suivre de très près...