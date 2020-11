"Lame duck" : pourquoi traite-t-on actuellement le président des Etats-Unis de "canard boiteux"?

Le 20 janvier prochain, à midi, Donald Trump ne sera officiellement plus le président des Etats-Unis. Durant les deux mois et demi entre l’annonce de la victoire de Joe Biden le 7 novembre dernier (qu’il n’a toujours pas reconnue), et la fin de son mandat, il est donc toujours en fonction, avec des pouvoirs intacts.

Cette période intermédiaire est particulièrement surveillée, et dans le cas de Donald Trump, elle était déjà redoutée avant même le scrutin. Le président prend effectivement des décisions majeures, et qui engagent son successeur. Ainsi du retrait des troupes d’Afghanistan, un choix décisif pour le rôle des Etats-Unis dans la région.

Ainsi aussi des opérations de forage dans une réserve naturelle de l’Alaska, qu’il tient à finaliser avant de partir. On l’aura vu aussi limoger plusieurs membres de l’administration, dont son ministre de la Défense… et on attend la suite.

Ces décisions de dernière minute ne sont pas une nouveauté en elles-mêmes. La période est propice, pour un président qui n’a plus rien à perdre ni à gagner, à des décisions impopulaires ou particulièrement culottées. C’est aussi un moment que les présidents ont parfois utilisé pour fignoler l’héritage historique qu’ils laisseront au pays.