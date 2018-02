Falcon Heavy : Elon Musk, patron de SpaceX, va-t-il gagner son pari d'envoyer des hommes dans l'espace ?

SpaceX affirme que Falcon Heavy peut lancer deux fois plus de charge utile que la plus puissante fusée en opération existante, la Delta IV Heavy, "à un tiers du prix". À en croire United Launch Alliance, qui opère les Delta IV, le coût d'un lancement est de 350 millions de dollars. À cela s'ajoute une dimension géostratégique non négligeable. Si SpaceX gagne son pari, la Nasa pourra se passer de l'aide des Russes et de leur vaisseau Soyouz pour envoyer des hommes dans l'espace. L'administrateur de la Nasa, Robert Lightfoot a d'ailleurs réagi avec enthousiasme au lancement.





"Tous ceux qui travaillent dans ce secteur connaissent les efforts nécessaires pour arriver au premier vol de n'importe quel véhicule et nous reconnaissons l'immense accomplissement dont nous avons été témoins aujourd'hui", a-t-il déclaré dans un communiqué. Avec sa puissance, seulement surpassée dans l'histoire par la fusée Saturn V de la Nasa, qui a emporté des astronautes des missions Apollo vers la Lune, la Falcon Heavy pourra mettre jusqu'à 63,8 tonnes en orbite terrestre basse.



Elon Musk a expliqué ce lundi que ce ne sera en réalité pas la Falcon Heavy mais un autre de ses projets, la fusée "Big fucking rocket" (littéralement "putain de grosse fusée") qui permettra de transporter des humains vers la Lune ou Mars. Le Falcon Heavy va peut-être lui ouvrir la voie.