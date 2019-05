Las Vegas : un septuagénaire meurt après avoir été violemment poussé hors d’un bus

D’après un communiqué publié par les autorités, Serge Fournier a refusé tout soin médical sur place. Mais le soir-même, il s’est rendu à l’hôpital à cause de ses blessures. Des blessures qui ont entraîné sa mort le 23 avril, comme l’a appris la police par sa famille début mai.





L’enquête a permis d’identifier la jeune femme comme Cadesha Bishop. Elle a été arrêtée sans incident le 6 mai, et incarcérée. La police lance maintenant un appel à témoins pour en savoir plus sur les circonstances de cet homicide. D’après les premières investigations, Cadesha Bishop insultait les passagers du bus. En sortant, Serge Fournier lui aurait dit d’être "plus gentille", rapportent les médias américains.





Selon ces derniers, la jeune femme a déjà eu affaire avec la justice. En 2012 et 2013, elle a été inculpée pour des faits de violence domestique. Le Las Vegas Review Journal raconte qu’après avoir poussé le vieil homme, Cadesha Bishop "s’est éloignée sans proposer son aide, attrapant son fils par la main et l’entraînant plus loin".