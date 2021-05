Le Bélarus intercepte un avion de ligne et provoque la colère des Européens

L’opération a suscité la réaction outrée et unanime de nombreux pays européens. Le Bélarus a intercepté par chasseur un avion de ligne de la compagnie RyanAir qui circulait entre Athènes et Vilnius, en Lituanie. À son bord, Roman Protassevitch, un militant politique et ancien rédacteur en chef du média d’opposition Nexta. Il a été interpelé dès l’atterrissage de l’appareil à l’aéroport de Minsk, la capitale du Bélarus.

Les institutions de l’Union européenne ne sont d’ailleurs pas restées muettes dans cette affaire. "C'est totalement inadmissible. Nous tenons le gouvernement du Bélarus pour responsable de la sécurité de tous les passagers et de l'appareil", a réagi sur Twitter le chef de la diplomatie de l'UE, Josep Borrell. "Il faudra assumer toutes les conséquences de violations des règles internationales du transport aérien", a de son côté exhorté la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Même le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, a dénoncé "un incident sérieux et dangereux" et réclamé "une enquête internationale".

Un sommet des chefs d'État et de gouvernement des 27 est prévu lundi 24 mai et mardi et cette affaire devrait y être évoquée. Car Josep Borrell avait déjà annoncé, le 10 mai dernier, que l'UE préparait de nouvelles sanctions contre le Bélarus. Le président du Bélarus, Alexandre Loukachenko, et d’autres membres de son régime sont visés par une interdiction de voyager dans l'UE et par un gel de leurs avoirs. En cause, leur implication dans la répression brutale de la contestation de la présidentielle du 9 août 2020, jugée "truquée" par l’UE et lors de laquelle Alexandre Loukachenko a été réélu.