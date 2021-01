Le "biscuit" et le "ballon de foot" : qui transmettra la mallette nucléaire à Joe Biden ?

C'est un aspect ultra-confidentiel de la passation de pouvoirs entre le président sortant et son successeur : l'aide de camp du premier doit se défaire de la "mallette nucléaire" qui ne le quitte jamais, pour la remettre à l'attaché militaire du second. Le sort de cet objet mythique, qui a toujours alimenté les fantasmes, prend une dimension supplémentaire cette année, avec un Donald Trump qui n'a parfois eu aucune limite.

L'objet est anodin. Tout est fait pour qu'il ressemble le plus possible à la sacoche d'un médecin en tournée, si ce n'est la courte antenne qui en dépasse. Les Américains le surnomment "le ballon de foot nucléaire", ou plus simplement "le ballon de foot" (the nuclear football, NDLR). Son existence remonte à la présidence du président Dwight Eisenhower, mais prit pour la première fois une dimension cruciale lors de l'affaire des missiles soviétiques à Cuba. Le président John Fitzgerald Kennedy s'inquiétait qu'un officier russe n'envoie un missile sans l'aval de Moscou, et la chaîne de commandement avait été simplifiée.

La mallette nucléaire est en fait une station de commandement autonome, dont le président doit pouvoir disposer à tout moment dès qu'il se trouve hors de la Maison Blanche. Conçu pour lancer une réplique nucléaire, il permet d'identifier le président lorsqu'il passe un ordre direct de déclenchement au chef d'état-major.