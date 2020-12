Le Brexit entre en vigueur ce soir à minuit : "Un jour historiquement triste" pour Clément Beaune

À partir de ce jeudi à minuit, le Royaume-Uni et l'Union européenne consommeront leur séparation. Invité sur LCI à quelques heures du Brexit, Clément Beaune, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, a parlé d'un "jour historiquement triste", car "un pays quitte l'Union Européenne pour la première fois" : "Après plus de 45 ans de vie commune, c'est triste." Mais, a-t-il poursuivi, "il faut se porter vers l'avenir" : "Le Brexit doit nous enseigner un certain nombre de leçons, notamment sur les mensonges proférés aux Britanniques".

S'il y a certes "un malaise exprimé par les Britanniques lors du référendum" de 2016, "on leur a promis une liberté totale, une absence totale de contraintes... et je crois que ça n'arrivera pas", a déploré Clément Beaune. "Je ne souhaite pas de mal aux Britanniques mais je crois qu'il y a eu beaucoup de mensonges", a-t-il dit. Selon lui, le Brexit doit être "une leçon à tirer" pour "se tourner vers l'avenir et avancer plus vite, plus fort pour défendre nos intérêts" en tant qu'Européens.

Après quatre ans et demi de déchirements entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, le Brexit va ainsi concrètement s'appliquer. De très longues négociations dans une logique punitive afin de dissuader tout autre pays de quitter l'Union Européenne ? Pour le secrétaire d'État, l'Europe "n'a pas cherché à punir" : avec le Brexit, "le Royaume-Uni se punit lui-même".

"Si le Royaume-Uni pensait qu'il était si facile de sortir de l'Union Européenne, il pouvait le faire en 24 heures, ce qui s'appelle le 'no deal' (non accord), a développé le membre du gouvernement. Soit plus d'accès au marché européen, liberté retrouvée et il aurait signé des accords commerciaux avec la Chine et les Etats-Unis. Il ne l'a pas fait parce que beaucoup de pays disent au Royaume-Uni que cela ne les intéresse pas, préférant travailler avec les Européens et parce que les Britanniques s'aperçoivent que ne pas avoir accès au marché européen est un drame économique." D'où cet accord conclu entre le Royaume-Uni et l'Union européenne sur leurs futures relations commerciales.

"On n'a puni personne", a répété Clément Beaune. "Mais il fallait montrer aussi le prix à payer [de] ce que c'était de partir". Il a insisté pendant l'entretien sur la nécessité d'aller de l'avant, ajoutant que "la confiance franco-allemande est plus solide grâce au Brexit" et que "notre leadership européen est renforcé".