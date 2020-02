Le Brexit va-t-il faire exploser la contribution de la France au budget de l'UE ?

Les négociations sur le nouveau budget de l'Union européenne entrent dans leur phase finale. Le Parlement européen se réunit cette semaine en plénière. Et la semaine prochaine, ce sont les dirigeants des 27 pays membres qui se retrouveront autour de la table pour un sommet extraordinaire. Un casse-tête débuté il y a maintenant deux ans pour déterminer comment financer les politiques européennes jusqu'en 2027. Il faut dire qu'avec le départ du Royaume-Uni, l'UE perd un contributeur net, c'est-à-dire un État membre dont la participation financière est plus importante que les aides qu'il reçoit en retour.

Selon les comptes de la Commission, l'UE perdra donc 12 milliards d'euros de revenus en 2021. Un manque à gagner qui peut paraître important. Lorsque l'on regarde par exemple les derniers chiffres disponibles sur la contribution du Royaume-Uni, on découvre que le pays a versé 10,6 milliards d'euros en 2018, soit moins que la somme annoncée. D'autant que dans le même temps, l'UE reverse une partie de ses revenus : le pays a ainsi bénéficié de crédits européens à hauteur de 6,3 milliards d'euros en 2018. En se basant sur cette dernière année, l'UE sans le Royaume-Uni ne perdrait "que" 4,3 milliards d'euros.

Alors comment expliquer ces 12 milliards d'euros ? Contactée par LCI, la Commission européenne nous indique préférer parler de fourchettes - "entre 10 et 12 milliards" par an. Ce 12 février, devant le Parlement européen, la présidente de la Commission a d'ailleurs évoqué une donnée un peu plus faible que les 84 milliards sur 7 ans. "C'est environ 75 milliards d'euros de moins pour toute la période de sept ans", a indiqué Ursula von der Leyen. L'institution le reconnait volontiers, il est très difficile de réaliser des estimations en milliards d'euros : "Il s'agit d'une projection sur 7 ans, tout dépend des hypothèses retenues en terme d'inflation et de croissance." Avec un nouveau budget proposé à hauteur de 1279 milliards d'euros pour 2021-2027, les 75 milliards d'euros britanniques représentent dès lors 5,8% du total.

Pour bien comprendre ces montants, il faut savoir que le budget de l'UE est financé principalement par trois ressources : celle indexée sur le revenu national brut des États membres, qui en constitue l'essentiel, celle provenant de la TVA, et enfin celle issue de taxes et de droits de douane. Les 10,6 milliards d'euros précédemment évoqués ne prennent en compte que la participation de l'état et la TVA. Il faudrait donc ajouter à ce montant les revenus issus des taxes et droits de douane (près de 4 milliards d'euros pour le Royaume-Uni dont 20% sont conservés par le pays au titre des frais administratifs, soit, au final, un peu plus de 3 milliards d'euros).

En 2018, la contribution nette du Royaume-Uni était moindre. Toujours est-il que Eulalia Rubio, chercheuse à l'Institut Jacques Delors, juge ces 12 milliards sont assez pertinents : "Il s'agit d'une moyenne sur les 7 ans, on ne peut pas se baser sur une année donnée. Notre institut avait réalisé des calculs sur la période 2010-2015 et en concluait que le Royaume-Uni versait 10 milliards d'euros de contributions nettes."