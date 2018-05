Le calme règne à Jérusalem après les affrontements dans la bande de Gaza

Les drapeaux américain et israélien ont été hissés devant la nouvelle ambassade américaine, à Jérusalem. Malgré le malaise engendré par les affrontements meurtriers à la bande de Gaza, le calme règne chez les habitants de la ville sainte ce 15 mai. Ces derniers sont cependant divisés. Certains considèrent la mission de l'armée israélienne comme "imbécile". D'autres, par contre, la trouvent "légitime".



