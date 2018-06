Le camp de migrants de Dunkerque, un tremplin pour l'Angleterre ?

Un camp de migrants commence à s'installer à Dunkerque. Ils viennent d'être chassés de Paris et espèrent trouver un endroit plus sûr que dans leur pays d'origine où ils étaient sous la menace de Daesh et des terroristes. Pour trouver plus de stabilité, beaucoup cherchent un moyen pour aller en Angleterre.



