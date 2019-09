Le Canada, dernière victime de l'ouragan Dorian

JT 20H - La nuit du samedi 7 septembre 2019, à 2500 km des Bahamas, l'ouragan Dorian a longé la province canadienne de la Nouvelle-Écosse. Des toitures ont été emportées par les rafales et des arbres couchés.

L'ouragan Dorian continue à faire des dégâts, même si la situation est sans commune mesure avec les Bahamas. Après être remonté le long de la côte est des États-Unis, Dorian est maintenant au nord du Canada. Il a perdu en intensité, mais ses vents violents et ses pluies torrentielles ont coupé l'électricité à 500 000 personnes.



