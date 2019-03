Le carnaval de Venise, un rendez-vous majestueux, glamour et mystérieux

Venise vit au rythme du carnaval depuis le Moyen Âge. La place Saint-Marc est sublimée par le carnaval de Venise depuis quinze jours. Entre les costumes d'époque et les masques traditionnels, les festivaliers rivalisent de créativité. En quête d'authenticité, certains se sont même rapprochés des créateurs de costumes. Et pour les plus raffinés, le "Bal du Doge" promet encore un spectacle somptueux.



