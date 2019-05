Le catcheur mexicain Silver King meurt sur le ring en plein show

Si la cause de la mort n'a pas été précisée officiellement, dans les milieux du catch on parle de crise cardiaque, tandis que la police a simplement précisé que la mort était naturelle. Un spectateur, Roberto Carrera Maldonado a expliqué à la BBC avoir d'abord cru que le malaise de Cesar Gonzalez faisait parti du show. "On avait l'impression que c'était une mise en scène" s'est-il étonné. Mais quand en suite le catcheur est apparu en péril "tout le monde était vraiment choqué, ce qu'il se passait n'était pas clair", a-t-il ajouté.





La Roundhouse a confirmé la mort de César Gonzalez dans un message posté sur Twitter : "A ce stade, les détails sont en cours d'investigation, et nous n'avons pas plus d'information à communiquer. Nos pensées et nos condoléances vont à la famille, les amis et tout les membres de l'équipe de la Lucha Libre".