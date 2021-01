Le célèbre journaliste de télévision américain Larry King est mort

Il était reconnaissable entre tous avec ses éternelles manches de chemise retroussées, ses cravates qu'il prenait soin de choisir toujours multicolores, ses bretelles et ses grandes lunettes. Le journaliste américain et célèbre animateur de télévision Larry King s'est éteint ce samedi 23 janvier au centre médical Cedars-Sinaï de Los Angeles, vaincu par le coronavirus qu'il avait contracté en décembre.

Le message se poursuit avec un hommage : "Les milliers d'interviews recueillies, de récompenses et d'éloges reçues par Larry King pendant 63 ans à la radio, la télévision et sur internet témoignent de son unique talent d'animateur. Même si c'était son nom qui apparaissait dans le titre des émissions, Larry voyait toujours les sujets de ses interviews comme les vraies stars du programme, et se voyait lui-même comme un lien vecteur neutre entre l'invité et le public", peut-on encore lire.