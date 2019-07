Le champion du Brexit Boris Johnson devient le nouveau Premier ministre britannique, Trump et Macron le félicitent

Les félicitations, du côté de l'Iran, ont été plus tendues. Si le ministre des Affaires étrangères Mohamad Javad Zarif a félicité Boris Johnson, il l'a aussi prévenu que l'Iran comptait protéger le Golfe. "Nous avons 1.500 miles [soit plus de 2.400 km] de côte sur le golfe Persique. Ce sont nos eaux et nous les protégerons", a-t-il indiqué dans un tweet, alors que les deux pays connaissent une crise en raison de la saisie réciproque de pétroliers. "L'Iran ne cherche pas l'affrontement" mais la décision du gouvernement May de saisir le pétrolier iranien Grace One au large de Gibraltar "sur ordre [des Etats-Unis] est de la piraterie, pure et simple", poursuit le chef de la diplomatie iranienne. "Il est vraiment, vraiment préférable que le Royaume-Uni ne se mêle pas de mettre en oeuvre les complots" ourdis, selon Mohamad Javad Zarif, à Washington, en Arabie saoudite, aux Emirats arabes unis ou en Israël contre l'Iran.