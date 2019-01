Le choc en Pologne après le meurtre au couteau du maire de Gdansk Pavel Adamowicz

Un peu plus de 24 heures après le drame, c’est un pays sous le choc qui a tenu à manifester contre toute forme de violence, un peu partout en Pologne. Le maire du port de Gdansk, Pawel Adamowicz, a perdu la vie dans la soirée du dimanche 13 janvier lors d’un événement public. Son agresseur, un habitant de la ville âgé de 27 ans, et qui venait de purger une longue peine de prison pour des attaques à main armée, a été mis en examen pour meurtre, a indiqué le parquet. L'homme, interpellé aussitôt après le crime et dont l'état mental doit être examiné par des psychiatres, n'a pas reconnu les faits. Il risque la réclusion à perpétuité.