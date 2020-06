Le clan Trump tente de bloquer la parution d'un livre choc de sa nièce

En 240 pages, la nièce de Donald Trump dresse un portrait quasi-apocalyptique de son clan. Too Much and Never Enough : How My Family Created the World's Most Dangerous Man (en français, Trop et jamais assez : comment ma famille a créé l'homme le plus dangereux du monde) doit sortir le 28 juillet. L'ouvrage, qui s’annonce comme une bombe à quelques mois des élections présidentielles américaines, embarrasse le clan du président américain.

Le frère de Donald Trump a déposé un recours en justice pour tenter de bloquer sa publication, a rapporté mardi le New York Times. Robert S. Trump a demandé à un tribunal du Queens, à New York, d'empêcher la parution de l'ouvrage de Mary Trump, car cette dernière aurait violé un accord de confidentialité qu'elle aurait signé en lien avec l'héritage de Fred Trump, son grand-père - le père de Donald Trump.