Covid-19 : le club de Donald Trump, Mar-a-Lago, partiellement fermé

D'autres services restent ouverts dans le club, selon la direction, selon qui "toutes les mesures appropriées en accord avec les directives" des autorités sanitaires fédérales ont été prises pour désinfecter les lieux. Le comté de Palm Beach avait envoyé un avertissement au club en janvier, après des photos montrant des invités ne portant pas de masques lors d'une fête de Nouvel an. Le club doit accueillir des évènements lors de la retraite de printemps du Comité national du parti républicain (RNC) en Floride le mois prochain, selon le New York Times.

Donald Trump avait été contaminé par le Covid-19 début octobre et avait été hospitalisé quelques jours. Son épouse Melania et lui ont été vaccinés en toute discrétion en janvier. Les États-Unis restent le pays le plus endeuillé depuis le début de la pandémie, avec plus de 541.000 décès liés au Covid-19, et près de 30 millions de cas officiellement recensés.