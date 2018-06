Le conseiller économique de Trump a fait une crise cardiaque, annonce le président américain

Dimanche, Larry Kudlow avait défendu la décision de Donald Trump de retirer son soutien au communiqué final du G7, en critiquant vivement le Premier ministre canadien Justin Trudeau et en l'accusant d'être responsable de l'échec du sommet des sept dirigeants des économies les plus développées de la planète. Justin Trudeau "a tenu une conférence de presse et dit que les Etats-Unis étaient insultants", avait affirmé Kudlow, en jugeant que le Premier ministre canadien "nous a poignardés dans le dos".





Cette déclaration intervient alors que Donald Trump et Kim Jong Un étaient en route, mardi matin, pour un face-à-face historique et longtemps inimaginable après des décennies de tensions liées aux ambitions nucléaires de Pyongyang.